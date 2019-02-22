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"Ъ" сообщил о падении телерейтинга президентского послания Федеральному собранию

Мероприятие оказалось самым непопулярным у московских телезрителей за последние пять лет

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию 20 февраля оказалось самым непопулярным за последние пять лет. Его посмотрели 5,9% москвичей или 0,87 млн человек, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на предварительные данные Mediascope. Послание Путина в этом году шло полтора часа в прямом эфире пяти каналов - на "Первом", "России 1", "России 24", "Москве 24" и "360".

Как отмечается, это показатель находятся на уровне 2013 года - до конфликта на Украине и присоединения Крыма к РФ. Тогда посланием заинтересовались 5,2% жителей Москвы.

Рекордным стало послание, с которым президент РФ выступил в декабре 2014 года. Тогда его посмотрел почти каждый десятый москвич, а среди телезрителей - каждый второй. Затем интерес к этому мероприятию у столичных телезрителей постепенно снижался. В 2018 году его посмотрели 7,3% москвичей (42,5% столичных телезрителей).

В 2018 году послание собрало у экранов 7,3% москвичей (42,5% столичных телезрителей), в 2016-м - 7,6% (43,3% зрителей), в 2015-м - 8,7% (47,6%). В 2017 году послание не оглашалось и было перенесено на март 2018 года.

У московских зрителей более популярна ежегодная пресс-конференция Путина. 20 декабря 2018 года ее посмотрели 11,3% москвичей (64% зрителей). Прямую линию с президентом в прошлом году посмотрели 8,3% жителей столицы, или 54,6% из тех, у кого в это время работал телевизор.

Теги: Владимир Путин

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