Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Тело пожилого мужчины было найдено утром во вторник в туалете поликлиники №6 в Иркутске, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Следственного управления СК по региону.

По сведениям информированного источника, пенсионер, предположительно, покончил с собой.

Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.

В СК уточнили, что погибшему было 80 лет. Назначена доследственная проверка.