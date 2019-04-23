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Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Тело пожилого мужчины было найдено утром во вторник в туалете поликлиники №6 в Иркутске, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Следственного управления СК по региону.

По сведениям информированного источника, пенсионер, предположительно, покончил с собой.

Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.

В СК уточнили, что погибшему было 80 лет. Назначена доследственная проверка.

Иркутск

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