После самоубийства пенсионера в иркутской поликлинике врачам понадобилась помощь психологов

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Самоубийство пенсионера, произошедшее накануне в иркутской поликлинике, никак не связано с работой врачей, сообщила журналистам в среду заместитель министра здравоохранения области Галина Синькова.

"Мы сделали предварительный вывод, что к медицине эта трагедия отношения не имеет", - сказала они.

С персоналом поликлиники сейчас работают психологи. "Наши сотрудники испытали сильный шок сначала от произошедшего, а затем - от развернувшейся дискуссии в интернете, где во всем опять стали винить врачей", - сказала Синькова.

"Установлено, что мужчина 1939 года рождения пришел в медучреждение вместе с дочерью, чтобы сдать анализ крови. В очереди перед ними было девять человек. Не более 10 минут они ожидали приема, затем мужчина попросил дочь сопроводить его в санитарную комнату. Через 2-3 минуты все услышали странный шум. Охранник в сопровождении заведующей вскрыли санитарную комнату и обнаружили лежащего на полу мужчину без признаков жизни", - сообщила Синькова.

Она отметила, что у пациента не было тяжелых заболеваний, способных вызвать сильный болевой синдром, и он не обращался к персоналу поликлиники с жалобами на плохое самочувствие.

"Мужчина наблюдался в поликлинике с 1996 года, регулярно проходил обследования и получал медицинскую помощь, дважды лежал в госпитале ветеранов. Жалоб от него или его родственников в Минздрав региона никогда не поступало. Конфликтов с персоналом поликлиники не было", - уточнила замминистра.

Кроме того, по словам Синьковой, к настоящему времени установлено, что в очереди на забор крови также не было никаких конфликтов.

Между тем, в СК сообщили, что в связи с инцидентом проводится доследственная проверка по статье о доведении до самоубийства.

Тело пожилого мужчины нашли утром во вторник в туалете поликлиники №6 в Иркутске.