Аспирантов обяжут защищать диссертации

Татьяна Голикова Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в правительство внесен законопроект, который предусматривает обязательную защиту кандидатской диссертации после окончания аспирантуры.

"Мы восстанавливаем институт аспирантуры с защитой диссертации, обязательной защитой диссертации", - сказала Голикова на общем собрании Российской академии наук во вторник.

По ее словам, законопроект также предусмотрит механизмы поощрения молодых людей, которые занимаются наукой. По ее словам, это важно для восстановления института аспирантуры в России.

В России по закону об образовании аспирантура является третьей ступенью высшего образования. Согласно действующей концепции, по окончании аспирантуры не предусмотрена обязательная защита диссертации - этот этап выходит за рамки подготовки аспирантов.

9 января Кремль опубликовал стенограмму встречи президента РФ Владимира Путина с руководителем РАН Александром Сергеевым. Глава государства подчеркнул, что аспирантура не должна рассматриваться в качестве ступени высшего образования, как это есть сейчас. "Это не еще одна ступень высшего образования, а это подготовка молодого учёного", - сказал Путин.

Вопрос о трансформации аспирантуры поднимался на заседании президентского совета по науке и образованию в конце ноября прошлого года. Помимо изменения формата аспирантуры, согласно выступлению на совете вице-премьера Голиковой, также обсуждаются предложения по изменению финансового обеспечения аспирантов - в частности, введение грантовой поддержки для будущих ученых.