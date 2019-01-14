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Интервью

Президент РАН: нам не нужна фабрика подготовки аспирантов

Александр Сергеев рассказал о положении аспирантуры в России

Президент РАН: нам не нужна фабрика подготовки аспирантов
Александр Сергеев
Фото: ТАСС, Татьяна Макеева

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Во время прошедшей встречи президента РФ Владимира Путина с президентом РАН Александром Сергеевым среди многих проблем развития науки обсуждался вопрос, какой быть в России аспирантуре. Президент РФ подчеркнул, что аспирантура в России должна быть только научной.

Каково положение аспирантуры в России сейчас и что такое научная аспирантура? Специальный корреспондент "Интерфакса" Вячеслав Терехов попросил президента РАН ответить на эти вопросы.

Что не так в анспирантуре?

- Согласно действующему закону об образовании, аспирантура - это третья ступень высшего образования. Что здесь не так?

- Действительно, действующий закон рассматривает аспирантуру как третью ступень высшего образования. В академии наук давно оспаривали это положение. Такой статус аспирантуры фактически не открывает аспирантам путь в науку. К счастью, Владимир Путин поддержал нас в этом, подчеркнув, что "аспирантура должна быть только научной". Я надеюсь, что после этих слов вопрос о реорганизации аспирантской системы прочно встанет в повестку дня.

- Что сегодня не так?

- Откровенно говоря, жутко смотреть на всю ту траекторию, по которой студенты и вообще молодые люди приходят в профессию, в частности, в науку. Сегодня в стране в исследовательском секторе работает около 700 тыс. человек: из них половина, то есть 350 тыс. - это ученые. Теперь смотрите по возрастам: часть ученых в возрасте 30-35 лет, а вторая часть - от 50 до 60 лет. Провал между ними образовался в 90-е годы, потому что идти в науку тогда значит обречь себя на голодное существование. Вот и уходили молодые, кто в торговлю, кто в промышленность, а кому повезло - в энергетический сектор промышленности. Там нормально платили. И получилось, как мы называем, два горба. Но те, кому сейчас за 60, по жизненным перспективам, естественно, отличаются от 30-летних. Конечно, есть исключения, и пусть, кто может, тот активно работает. Но смену для науки мы должны готовить.

Сегодня у нас на 10 тыс. населения 100 человек работают в исследовательском секторе, соответственно, половина из них - это ученые. Если выражаться в процентах, то полпроцента у нас ученые. Мы сильно в этом проигрываем многим странам. Выигрываем пока только у Китая и Индии, но и то просто потому, что у них большое население. Проигрываем мы в этом отношении и советскому периоду в жизни страны.

Мы все жалуемся, что качество выпускников университетов в постсоветский период становится все хуже и хуже. Соответственно это влияет и на качество аспирантуры. Нам не надо 20 тысяч аспирантов!

- Качество выпускников университетов хуже, потому что высшее образование сегодня может получить кто угодно, заплати только деньги. Какой же можно ожидать результат в таком случае от выпускника университета?

- Да, это так. У нас сейчас в аспирантуре обучается около 20 тыс. человек, а диссертацию защищают на выходе только 13%. Могу предположить, что кто-то потом дозащитится. Но все равно, этого явно недостаточно, это ненормальное положение. Поэтому и встал вопрос о том, что аспирантура не должна быть следующей ступенью в высшем образовании, а это должна быть система подготовки научных кадров. Нам не надо 20 тыс. аспирантов. Даже, если у нас будет 10 тыс. в год нормальных сильных аспирантов и половина из них в конце аспирантского срока защитят кандидатские диссертации, это значит, что 5 тыс. человек ежегодно будут пополнять научные кадры и другие 5 тыс., возможно, войдут в науку не через быструю защиту.

- Тогда у меня возникает прямой вопрос, как понимать, или как отличить научную аспирантуру от ненаучной?

- Аспирантские места должны выделяться тем учреждениям и организациям, которые имеют средства, подкрепленные получением грантов. У них есть места для участия в выполнении федеральных программ. Дело в том, что гранты под федеральные программы выделяются для выполнения госзаданий, а для этого необходимо оценить и научный уровень организации. Соответственно должен быть и научный руководитель. И только в этих условиях в рамках данного проекта или программы можно определить, какое количество аспирантов необходимо иметь научному руководителю. Исходя из этого, определяется и количество аспирантов для института или университета. Таким образом, молодой человек, поступающий в аспирантуру, уже четко знает свою дорогу в науку. Это не новелла, так во всем мире.

Деньги в двух карманах!

- Извините, но это красивые слова. Если аспирант будет получать как сейчас 6 или 10 тыс. рублей в месяц, то знаете ли, даже если он не имеет семьи, жить мечтами о науке на голодном пайке невозможно.

- Резко сказано, но точно. Я считаю, что научная аспирантура должна обеспечить тот необходимый уровень зарплаты, который должен быть у аспиранта для того, чтобы он занимался только наукой. Где такие средства взять? Предлагают, что аспирант должен получать средний уровень зарплаты по региону. А где эти средства взять? Думаю, что деньги должны выделяться из двух карманов, один карман - это средства министерства науки и высшего образования, а другой - это средства тех институтов и университетов, в которых ребята обучаются в аспирантуре.

- Но это может резко сократить количество аспирантур в вузах, не у всех у них есть средства.

- А я не боюсь этого, я это даже приветствую. Я считаю, что у нас аспирантура в основном раздута за счет вузов, в том числе и потому, что она дает отсрочку от службы в армии. Известны случаи, когда по десять аспирантов были прикреплены к одному научному руководителю. И университеты этим гордятся! А на самом деле, что это такое? Ясно, что эти аспиранты не готовятся для науки. Вот поэтому и защищаются только 13%.

- Вы только что говорили о грантовой системе и что она действует во всем мире. Можете пояснить?

- Возьмем для примера США. Профессор для выполнения научного задания получает грант. Но тратить его на свою зарплату он не имеет права, а платить аспирантам и даже докторам наук из этого гранта можно. Поэтому, когда он берется за тему, обращается за грантом, он определяет, сколько аспирантов ему нужно. Обычно это не более трех. Это значит, что в наших условиях половина зарплаты аспиранту дает министерство науки и высшего образования, а другую половину институт или научный руководитель из средств гранта. Должен сказать, что в рамках национального проекта министерство выделяет достаточно средств на научную аспирантуру. По крайней мере, они покрывают затраты на осуществление тех проектов, где научное сообщество путем экспертизы сказало: да, нам нужны аспиранты.

Сейчас аспирантура - это фабрика подготовки аспирантов. Средства используются не рационально, научного работника по окончании аспирантуры мы не получаем, так что эта фабрика работает вхолостую. Вот чем должна отличаться научная аспирантура от нынешней,

- Насколько я понимаю, такой подход уменьшит количество вузов, в которых может быть аспирантура.

- Абсолютно точно. Смотрите, в рамках нацпроекта "Наука" планируется, по-моему, для поддержки аспирантов выделить средства на их зарплату в районе 100% в среднем по региону. А в какую аспирантуру он идет? Хорошо, он прошел конкурс на занятие места в аспирантуре. Но этого будет недостаточно. Должен быть конкурс и среди тех организаций, где могут быть такие аспирантуры. Институт или университет должны показать свои возможности, какие средства у них есть для научно обоснованных и проэкспериментированных позиций аспиранта. Тогда можно говорить, что весь путь в науку закончившего вуз студента, достаточно обеспечен средствами.

- А если университет без министерства может найти средства для своих аспирантов?

- Прекрасно. Если они сами могут целенаправленно создавать фонды, то хорошо. Мы все это будем только поддерживать.

Академия - "за", чиновники - против

- Да, для такого изменения положения об аспирантуре нужно менять и законодательное обоснование.

- Мы предлагали разные схемы для введения понятия "научная аспирантура". Например, докторантура у нас в стране введена постановлением правительства. Там все прописано: что такое докторантура, как туда поступают, как там люди работают. Можно пойти по этому пути. Есть другой путь. Внести изменения в закон о науке. У нас действует еще старый закон о науке и туда можно внести изменения. Там есть положение о постдипломном образовании. Можно изменить эту часть, я считаю что, если мы хотим иметь реально действующую научную аспирантуру, а не продолжение высшего образования, то нужно это определить либо законом, либо путем специального постановления правительства, как в случае с докторантурой.

- И что?

- Министерство и Рособрнадзор нам говорят: давайте не будем этого делать, есть закон об образовании, зачем его менять? Давайте регулировать с помощью федеральных государственных образовательных стандартов. Надо всего лишь ввести в образовательный стандарт положение, что аспирантура - это не высшее образование, которое заканчивается выпускной дипломной работой, а написанием и представлением к защите диссертации. Я лично не убежден, что такое изменение поможет нам перевести нынешнее состояние аспирантуры как фабрику подготовки аспирантов в научную - как форму подготовки ученых.

Если не изменим положение об аспирантуре законодательно или постановлением правительства, остается двусмысленность, и аспирантура по-прежнему, реально останется лишь третьей ступенью высшего образования.

Эпилог

Велик и могуч баснописец Крылов. Полторы сотни лет тому назад сказал великую фразу: "А воз и ныне там!". Басня эта показывает, как можно делать так, чтобы ничего по сути не изменилось. Все очень просто - на деле поддержать, но бумажкой не подкрепить, подчеркиваю, бумажкой, а не устным согласием, даже президента. Если не будет законодательного или правительственного положения о научной аспирантуре, фабрика подготовки аспирантов будет продолжать работать вхолостую.

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Теги: Александр Сергеев
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