"Ъ" узнал детали законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Россиян избавят от потерь инвестиционного дохода при смене негосударственного пенсионного фонда (НПФ), сообщает в среду газета "Коммерсант".

Согласно имеющемуся в распоряжении "Ъ" законопроекта Минфина и ЦБ о системе индивидуального пенсионного капитала, если гражданин захочет сменить НПФ, новые взносы будут сразу переданы в выбранный фонд, а основные средства будут направлены в течение недели после их фиксации, которая устанавливается отдельно каждым НПФ, но не может превышать пять лет с момента заключения договора.

Действующая система предполагает, что пенсионные накопления в случае "досрочного" перехода передаются в первом квартале следующего за заключением договора года, а инвестдоход может быть потерян при фиксации сроком менее пяти лет.

Сроки фиксации, отмечает "Ъ", определяют переменную часть вознаграждения НПФ, которая сейчас может взиматься ежегодно. Согласно законопроекту, фонд может брать вознаграждение в размере не более 15% от инвестдохода в момент разнесения дохода лишь в период между фиксингами. Разнесение убытка по счетам запрещено, таким образом, НПФ должен либо получить прибыль, либо восполнить убыток за счет собственных средств. В то же время в ИПК сохранится постоянная часть вознаграждения фонда - НПФ может получать ее каждый месяц в размере не более 0,75% от стоимости чистых активов в год.

Также при выходе на пенсию клиент сможет выбрать другой НПФ. При назначении пожизненной пенсии фондом деньги будут направлены в резерв пожиненных выплат НПФ, а сам фонд обязуется ежегодно индексировать выплаты на уровень инфляции.