Путин назвал себя сторонником упрощения процедуры выдачи российских паспортов

Владимир Путин Фото: Алексей Дружинин, ТАСС/Пресс-служба президента РФ

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает, что нужно упрощать процедуру получения гражданства, но не забывать о безопасности.

"Что касается получения гражданства - тонкий вопрос. Я вообще сторонник того, чтобы максимально упрощать эти процедуры, но мы не можем не относиться с должным вниманием к требованиям безопасности", - сказал Путин на встрече с членами совета законодателей.

Он подчеркнул, что это целесообразно сделать по моральным, политическим и экономическим соображениям, но аккуратно. В ходе встречи один из членов совета рассказал, что многие иностранцы, в том числе граждане СНГ, хотят получить гражданство и предложил упростить и для них эту процедуру.

Ранее в среду президент РФ подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно документу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Комментируя документ, российский лидер отметил, что Москва не хочет создавать проблемы новой украинской власти, упрощение получения гражданства жителям отдельных областей Донбасса является вопросом гуманитарного характера.

"У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти. Но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории Донецкой и Луганской республики, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав, - это переходит всякие границы с точки зрения прав человека", - сказал Путин.

Он отметил, что жители этих областей не могут "передвигаться нормально, не могут реализовать самые элементарные свои потребности и права".

"Это вопрос чисто гуманитарного характера", - подчеркнул президент.

Киев видит посягательства на будущее Донбасса

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин после указа президента РФ призвал жителей Донбасса не принимать российские паспорта.

"Призываю украинских граждан на оккупированных Россией территориях не принимать российские паспорта. Россия лишила вас настоящего, а теперь посягает на ваше будущее", - написал министр в своем твиттере.

Он также назвал такое решение российских властей "новым этапом оккупации".

"Решение РФ о выдаче российских паспортов на оккупированных украинских территориях - это продолжение агрессии и вмешательства в наши внутренние дела. Это новый "паспортный" этап оккупации Донбасса", - подчеркнул министр.