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Что произошло за день: среда, 24 апреля

Гражданство РФ для ЛНР и ДНР и приезд Ким Чен Ына в Россию

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставлении гражданства жителям ЛНР и ДНР. Рассмотрение заявлений должно занимать не более трех месяцев со дня подачи. Российский президент объяснил, что принял это решение исключительно из гуманитарных соображений. На Украине указ вызвал возмущение: МИД потребовал от Москвы отменить это решение, а постпредство страны при ООН обратилось в Совбез организации. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия готовит аннексию Донбасса.

- Ким Чен Ын приехал во Владивосток на встречу с Владимиром Путиным. Северокорейский лидер прибыл в Приморье на бронепоезде, на вокзале его встретил оркестр. Помимо переговоров с президентом РФ у Ким Чен Ына запланировано посещение трудовых коллективов и "встречи с простыми людьми". Он уже попробовал каравай, а также его угостят борщом и пельменями.

- В России ужесточили наказание для виновников ДТП, сбежавших с места аварии. Их будут наказывать наравне с пьяными нарушителями. Если человек скрылся с места ДТП, в котором пострадали люди, ему грозит до четырех лет лишения свободы. Если есть погибшие - от двух до семи лет. Если в ДТП погибли два человека или больше - от четырех до девяти лет.

- Алексея Навального и его брата вызвали во французский суд. По данным оппозиционера, они выступят в качестве свидетелей по делу в отношении головного офиса компании "Ив Роше". Навальный полагает, судебное разбирательство связано с тем, что компания участвовала в "фабрикации" его уголовного дела в РФ.

- В "Матросской тишине" двое заключенных отравились наркотиками. Еще двое находятся в реанимации. Во ФСИН уточнили, что неизвестное психотропное вещество передали в продуктовой посылке, предположительно, смочив им ткань. Затем заключенные сделали себе уколы наркотика.

- С 1 июня в РФ станут бесплатными звонки с таксофонов. Оператор обслуживания "Ростелеком" объяснил, что не на всех территориях страны есть сотовая связь, поэтому услуга все еще востребована. Всего по России действует 148 тыс. таксофонов.

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