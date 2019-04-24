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Нижегородский суд отказался возвращать дело экс-главы Марий Эл Маркелова в прокуратуру

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода в среду отказался по ходатайству защиты вернуть прокуратуре уголовное дело экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова, обвиняемого в коррупции.

"По мнению суда, существенного нарушения УПК, исключающего вынесение законного приговора судом, не установлено", - сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье" адвокат экс-главы республики Елена Вяткина.

Ранее суд продлил арест на полгода обвиняемому в коррупции Маркелову и фигурантке этого же дела - главе марийской телекомпании Наталье Кожановой. Они оба останутся под арестом по 2 октября, будут находиться в СИЗО в Нижнем Новгороде.

Экс-министру сельского хозяйства Марий Эл Ираиде Долгушевой, обвиняемой в рамках этого дела в злоупотреблении полномочиями, продлена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Предварительные слушания по уголовному делу в суде начались 23 апреля, они проходят в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что экс-главе Марий Эл предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере (ч.6 ст.290), злоупотреблении должностными полномочиями (ч.2 ст.285) и незаконном приобретении оружия (ч.1 ст.222 УК РФ).

Директору "Телекомпании 12 Регион" Кожановой вменяется посредничество во взяточничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.291.1 УК РФ), экс- министру сельского хозяйства Марий Эл Долгушевой - злоупотребления полномочиями.

По версии следствия, Маркелов получил через Кожанову от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Следствие считает, что взятка, полученная Маркеловым, была завуалирована под гражданско-правовую сделку: Криваш фиктивно выкупил через Кожанову у жены отца экс-главы Марий Эл Татьяны Маркеловой сельскохозяйственное предприятие "Тепличное", которое было убыточным, а в 2017 году обанкротилось.

Свою вину Маркелов не признает.

Кривашу обвинение предъявлено заочно, поскольку он скрылся от органов следствия и находится в розыске.

Нижний Новгород Марий Эл Леонид Маркелов Наталья Кожанова

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