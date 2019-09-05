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Генпрокуратура нашла у экс-главы Марий Эл имущества еще на 577 млн рублей

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура и СКР требуют конфисковать имущество у экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова на сумму более 2 млрд рублей вместо 1,5 млрд, сообщает газета "Коммерсантъ".

По словам источников газеты, органы смогли получить новые данные, так как Маркелов требовал от подчиненных вести учет доходов и расходов с чеками и квитанциями, а также теневую бухгалтерию.

Среди нового имущества, обнаруженного силовиками, - земельный участок стоимостью около 9 млн рублей, торговый центр стоимостью более 156 млн рублей, спортивно-оздоровительный комплекс стоимостью не менее 353 млн рублей.

Экс-главе Марий Эл предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном приобретении оружия.

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По версии следствия, Маркелов получил через директора "Телекомпании 12 Регион" Наталью Кожанову от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. Следствие считает, что взятка, полученная Маркеловым, была завуалирована под гражданско-правовую сделку: Криваш фиктивно выкупил через Кожанову у жены отца экс-главы Марий Эл Татьяны Маркеловой сельскохозяйственное предприятие "Тепличное", которое было убыточным, а в 2017 году обанкротилось.

Маркелов не признает свою вину.

Леонид Маркелов Марий Эл

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