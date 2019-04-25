Путин назвал Ким Чен Ына содержательным собеседником

Президент РФ подчеркнул, что для денуклеаризации Корейского полуострова нужны доверие и гарантии безопасности КНДР

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что доволен итогами переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном, беседа получилась открытой.

"Председатель Ким Чен Ын человек достаточно открытый, ведет свободную дискуссию по всем вопросам, которые были в повестке дня - и по двухсторонним отношениям, по вопросам, связанным с санкционными делами, с Организацией Объединенных Наций, со своими отношениями с Соединенными Штатами и, конечно, по главной теме - по денуклеаризации Корейского полуострова", - сказал президент журналистам после переговоров.

По его словам, эти проблемы обсуждались очень подробно, с разных сторон. "Могу подтвердить, что он достаточно интересный и содержательный собеседник", - сказал Путин о лидере КНДР.

Гарантии в обмен на денуклеаризацию

​К цели достижения денуклеаризации Корейского полуострова необходимо двигаться постепенно, КНДР нужны гарантии безопасности, заявил Путин. Он подчеркнул, что будет правильно подумать о международных гарантиях для КНДР. "Нужно сделать первые шаги к повышению доверия и, мне кажется, что в целом, в конечном итоге, это возможно", - заметил президент РФ.

Он подчеркнул, что нужно решать проблему денуклеаризации, имея в виду все вовлеченные стороны. "Если мы будем двигаться аккуратно, относясь с уважением другу к другу и интересам друг друга, то добиться этой цели можно", - сказал президент.

Путин подчеркнул, что шестисторонний формат переговоров по урегулированию на Корейском полуострове будет востребован, если КНДР потребуются гарантии безопасности не только от США или Южной Кореи. "Не знаю, нужно ли прямо сейчас возобновлять этот формат, но я глубоко убежден, что если мы дойдем до ситуации, когда нужно будет вырабатывать какие-то гарантии одной из сторон, в данном случае гарантии безопасности Корейской Народно-Демократической Республике, то без международных гарантий здесь не обойтись", - отметил он.

По словам Путина, Ким Чен Ын разделяет позицию по нераспространению по планете ядерного оружия. "У меня сложилось впечатление, что и северокорейский лидер придерживается такой же точки зрения (о снижении угрозы ядерных конфликтов - ИФ). Им только нужны гарантии своей безопасности, вот и все", - сказал он.

Путин отметил, что интересы России и США по северокорейской проблематике также во многом совпадают - обе державы против распространения ядерного оружия. По его словам, именно поэтому значительная часть шагов по решению проблемы Северной Кореи на площадках ООН согласовывается Россией и Соединенных Штатов.

"Правда, при принятии соответствующих решений - скрывать не будем, вы это хорошо знаете - идет часто борьба за определенные формулировки", - сказал Путин, подчеркнув, что снижения угрозы ядерных конфликтов - это общий приоритет.

Доверие через экономику

Путин в ходе переговоров с Ким Чен Ыном обсудил возможность реализации совместных транскорейских проектов, в том числе в сфере энергетики.

"Мы уже говорим об этом не первый год. Это и прямое железнодорожное сообщение между югом Корейского полуострова, севером России с выходом на Транссиб, это и возможность прокладки трубопроводного транспорта. Можно и о нефти говорить, и о газе. Это и возможное создание новых линий электропередачи. Все это возможно", - сказал Путин, отметив, что все эти проекты отвечают интересам КНДР.

"На мой взгляд, если бы эти проекты и подобные им были бы реализованы, то это создавало бы необходимые условия для повышения доверия, которое так необходимо для решения кардинальных проблем", - сказал Путин.

Президент РФ рассказал, что Москва и Пхеньян обсуждают не только строительство газопровода из России на Корейский полуостров, но и нефтепровод. "Видимо, есть дефицит суверенитета при принятии окончательных решений у Южной Кореи, союзнические обязательства перед США", - охарактеризовал Путин ход переговорного процесса по этим проектам.

Президент РФ также подчеркнул, что в стране не наблюдается проблем с рабочими из Северной Кореи. "Мы говорили об этом, здесь существуют разные варианты, есть вопросы гуманитарного характера, есть вопросы, связанные с реализацией прав этих людей. Есть спокойные неконфронтационные решения. Можно сказать, что корейцы работают у нас хорошо, никаких проблем местная власть не фиксирует с ними", - сказал Путин.

По его словам, "это трудолюбивые очень люди, законопослушные, дисциплинированные".

Для Китая и США нет секретов

Путин намерен в пятницу обсудить с руководством КНР свои переговоры с главой КНДР Ким Чен Ыном, а также откровенно переговорить по этому поводу с руководством США.

"Я, конечно, буду говорить и завтра в Пекине, наверняка, с руководством Китайской народной республики. Но также открыто и откровенно мы будем осуждать этот вопрос и сегодняшнюю встречу с американским руководством, здесь нет никаких секретов: позиция России всегда открыта, нет никаких заговоров", - заявил Путин.

"Более того, председатель Ким Чен Ын сам просил проинформировать американскую сторону о своей позиции, о тех вопросах, которые у него возникают в связи с процессами, которые возникают на Корейском полуострове, и со всем, что вокруг этого происходит", - добавил Путин.

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