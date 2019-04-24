Ким Чен Ын приехал во Владивосток

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Бронепоезд северокорейского лидера Ким Чен Ына прибыл на вокзал Владивостока, сообщает корреспондент "Интерфакса" с места событий.

Поезд пришел на вокзал по первому пути. Лидер КНДР, улыбаясь, вышел из вагона и прошел по красной ковровой дорожке, расстеленной для него на перроне.

Затем высокопоставленный гость в сопровождении делегации вышел на привокзальную площадь, где его встретил военный оркестр. Он исполнил гимны России и КНДР, а затем несколько военных песен, в том числе "Катюшу". Ким Чен Ын снял шляпу.

После этого на привокзальную площадь подали лимузин, который заранее доставили во Владивосток. Ким Чен Ын сел в него и уехал, окруженный сотрудниками охраны, бегущими вровень с автомобилем.

Бронепоезд Ким Чен Ына пересек российскую границу утром в среду. На станции Хасан северокорейского лидера встретили хлебом и солью, после чего он продолжил свое путешествие во Владивосток.

В четверг во Владивостоке пройдет встреча Ким Чен Ына и Владимира Путина.