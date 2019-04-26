Глава отдела ФСБ арестован на два месяца по делу о взяточничестве

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Военный суд Москвы санкционировал арест начальника отдела одного из подразделений ФСБ России полковника Кирилла Черкалина, подозреваемого во взяточничестве.

"Накануне поздно вечером 235-й гарнизонный военный суд избрал в отношении Черкалина меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Собеседник агентства уточнил, что Черкалину пока не предъявлено официального обвинения. Он подозревается по нескольким эпизодам ст. 290 УК РФ (получении взяток в особо крупных размерах).

Комментарием следствия или суда "Интерфакс" пока не располагает.

По данным СМИ, Черкалин работал в управлении по борьбе с экономическими преступлениями, занимался банковским сектором.