Поиск

Глава отдела ФСБ арестован на два месяца по делу о взяточничестве

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Военный суд Москвы санкционировал арест начальника отдела одного из подразделений ФСБ России полковника Кирилла Черкалина, подозреваемого во взяточничестве.

"Накануне поздно вечером 235-й гарнизонный военный суд избрал в отношении Черкалина меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Собеседник агентства уточнил, что Черкалину пока не предъявлено официального обвинения. Он подозревается по нескольким эпизодам ст. 290 УК РФ (получении взяток в особо крупных размерах).

Комментарием следствия или суда "Интерфакс" пока не располагает.

По данным СМИ, Черкалин работал в управлении по борьбе с экономическими преступлениями, занимался банковским сектором.

Кирилл Черкалин ФСБ

Новости по теме

Новости

ФСБ выиграла иск о защите репутации к "Новой газете" из-за статьи о пытках

Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%

Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%

В Москве приветствовали идею Трампа об отказе от ядерного оружия

В Москве приветствовали идею Трампа об отказе от ядерного оружия

Подавляющее большинство россиян собралось отмечать Пасху

Космодром "Восточный" оказался под угрозой природного пожара

Космодром "Восточный" оказался под угрозой природного пожара

В Роспотребнадзоре рассказали, чем покрасить пасхальные яйца без вреда для здоровья

Путин утвердил критерии оценки эффективности работы региональных властей

Бронепоезд с Ким Чен Ыном уехал из Владивостока

Бронепоезд с Ким Чен Ыном уехал из Владивостока

Первое уголовное дело о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" поступило в суд

Путин назвал односторонние санкции проявлением протекционизма

Путин назвал односторонние санкции проявлением протекционизма
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');