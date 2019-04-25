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Полковник ФСБ задержан по подозрению в крупных взятках

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Начальник отдела одного из подразделений ФСБ задержан по подозрению в особо крупных взятках, сообщает в четверг Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Управлением собственной безопасности ФСБ России во взаимодействии с Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации в рамках возбужденного уголовного дела по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах задержан начальник отдела одного из подразделений ФСБ России полковник Черкалин Кирилл Владимирович",- сообщили в ЦОС ФСБ.

По данным СМИ, Черкалин работал в управлении по борьбе в экономическими преступлениями, занимался банковским сектором.

В ЦОС добавили, что по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержаны также бывшие сотрудники того же подразделения Дмитрий Фролов и Андрей Васильев, ранее уволенные с военной службы по компрометирующим обстоятельствам.

ФСБ

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