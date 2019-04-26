Поиск

Подельников арестованного полковника ФСБ обвинили в хищении полумиллиарда рублей

Подельников арестованного полковника ФСБ обвинили в хищении полумиллиарда рублей
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Бывшим сотрудникам ФСБ, которых задержали накануне вместе с начальником отдела одного из подразделений спецслужбы, полковником Кириллом Черкалиным, вменяется хищение не менее 490 млн рублей.

"В 2011 горда Фролов, будучи действующим сотрудником ФСБ России, действуя в составе организованной группы, используя свое служебное положение и авторитет занимаемых должностей, ввел Гляделкина в заблуждение относительно того, что он может быть привлечен к уголовной ответственности, что ставит под угрозу реализацию инвестиционных проектов по строительству жилых домов на территории Москвы", - сообщил следователь на заседании Басманного суда Москвы в пятницу, где рассматривается вопрос об аресте бывшего сотрудника ФСБ Дмитрия Фролова.

В результате, пояснил следователь, организованная группа, в которую входил Фролов, получила принадлежащую указанному потерпевшему долю в уставном капитале одного из предприятий и нанесла ему ущерб на сумму не менее 490 млн рублей.

Ранее в пятницу военный суд Москвы арестовал начальника отдела одного из подразделений ФСБ России полковника Кирилла Черкалина, подозреваемого во взяточничестве.

ФСБ Кирилл Черкалин

Новости по теме

Новости

Силовики предотвратили теракт в Нальчике

В Красноярске загорелся завод, производящий ракеты "Синева"

Экс-сотрудник ФСБ Фролов арестован по обвинению в мошенничестве

В Госдуме захотели обязать производителей соблюдать ГОСТы для продуктов с эталонными названиями

В Кремле оценили идею Трампа об отказе от ядерного оружия

Суд признал законной плату за регистрацию на рейсы "Победы" в зарубежных аэропортах

Суд признал законной плату за регистрацию на рейсы "Победы" в зарубежных аэропортах

ФСБ выиграла иск о защите репутации к "Новой газете" из-за статьи о пытках

Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%

Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%

В Москве приветствовали идею Трампа об отказе от ядерного оружия

В Москве приветствовали идею Трампа об отказе от ядерного оружия

Подавляющее большинство россиян собралось отмечать Пасху

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');