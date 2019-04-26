Подельников арестованного полковника ФСБ обвинили в хищении полумиллиарда рублей

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Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Бывшим сотрудникам ФСБ, которых задержали накануне вместе с начальником отдела одного из подразделений спецслужбы, полковником Кириллом Черкалиным, вменяется хищение не менее 490 млн рублей.

"В 2011 горда Фролов, будучи действующим сотрудником ФСБ России, действуя в составе организованной группы, используя свое служебное положение и авторитет занимаемых должностей, ввел Гляделкина в заблуждение относительно того, что он может быть привлечен к уголовной ответственности, что ставит под угрозу реализацию инвестиционных проектов по строительству жилых домов на территории Москвы", - сообщил следователь на заседании Басманного суда Москвы в пятницу, где рассматривается вопрос об аресте бывшего сотрудника ФСБ Дмитрия Фролова.

В результате, пояснил следователь, организованная группа, в которую входил Фролов, получила принадлежащую указанному потерпевшему долю в уставном капитале одного из предприятий и нанесла ему ущерб на сумму не менее 490 млн рублей.

Ранее в пятницу военный суд Москвы арестовал начальника отдела одного из подразделений ФСБ России полковника Кирилла Черкалина, подозреваемого во взяточничестве.