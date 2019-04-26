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В Уфе завели дело об убийстве после исчезновения семьи с тремя детьми

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Два уголовных дела об убийстве возбуждены в Уфе после исчезновения семьи из пяти человек, сообщила пресс-служба СУ СКР Башкирии в пятницу.

Об исчезновении 22-летней девушки и ее девятимесячного ребенка в правоохранительные органы сообщила подруга предполагаемой потерпевшей, говорится в сообщении. В поисках девушки полицейские пришли в квартиру ее 46-летнего отчима, который не стал открывать дверь и покончил с собой.

Полиция установила, что у пропавшей девушки есть также 39-летняя мать и двое братьев двух и шести лет, но об их местонахождении информации нет.

Два дела возбуждены по статьям об убийстве двух и более лиц, совершенном в отношении малолетнего (пп."а", "в" ч.2 ст.105 УК РФ).

СКР Башкирия Уфа

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