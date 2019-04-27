Тела пяти членов пропавшей семьи нашли на садовом участке Уфы

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Тела двух женщин и троих детей найдены на садовом участке в Уфе, принадлежащем подозреваемому в убийстве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в субботу.

Как отметил собеседник агентства, тела обнаружили в Орджоникидзевском районе города.

Он уточнил, что участок, на котором нашли пять тел, принадлежит мужу одной из женщин, покончившему с собой.

Ранее сообщалось, что в связи с исчезновением 22-летней девушки, ее девятимесячного ребенка, а также ее 39-летней матери и двух братьев двух и шести лет в Башкирии было возбуждено два уголовных дела по пп."а", "в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетнего по факту исчезновения).

Разыскивая девушку, сотрудники полиции пришли в квартиру ее отчима, однако 46-летний мужчина дверь не открыл и покончил с собой.