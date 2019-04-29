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Найденная в колодце уфимская семья была задушена

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Причиной смерти двух женщин и троих детей, тела которых были найдены в колодце садового участка в Уфе, стало удушье, сообщила пресс-служба СУ СКР Башкирии в понедельник.

"По предварительным результатам судебно-медицинских экспертиз тел погибших, причиной смерти является механическая асфиксия", - говорится в пресс-релизе. Следователи планируют провести дактилоскопические и биологические экспертизы, исследование запаховых следов.

Ранее сообщалось, что в связи с исчезновением 22-летней девушки, ее девятимесячного ребенка, а также ее 39-летней матери и двух братьев двух и шести лет возбуждено два уголовных дела об убийстве двух и более лиц, совершенном в отношении малолетнего (пп."а", "в" ч.2 ст.105 УК РФ).

В убийстве пяти человек подозревается 46-летний глава семьи, отчим 22-летней девушки. Мужчина покончил с собой, когда полицейские пришли к нему домой.

Тела двух женщин и троих детей найдены в колодце садового участка. По версии следствия, мужчина убил женщин и детей в своей квартире, а затем вывез тела за город на грузовом такси. В отношении подозреваемого планируется посмертная психолого-психиатрическая судебная экспертиза.

Уфа

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