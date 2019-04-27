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В Финском заливе потерпел бедствие катер

Несколько моряков подняты на борт из воды

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Катер потерпел бедствие в Финском заливе, моряки подняты из воды, сообщил "Интерфаксу" источник в службах международного морского поиска и спасения.

"Катер подал сигнал бедствия в акватории Финского залива вблизи Канонерского острова вечером в субботу. Прибывшие на место суда подняли на борт из воды несколько моряков с катера. Судьба остальных членов команды катера выясняется", - сказал источник.

Все поднятые из воды моряки доставлены в Санкт-Петербург.

Россия Санкт-Петербург

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