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Восемь человек спасли с тонущего в Финском заливе катера

Один пассажир пропал без вести

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - МЧС РФ сообщает о восьми спасённых с тонущего катера в Финском заливе.

"Поступило сообщение о том, что в акватории Финского залива Санкт-Петербурга, у Канонерского острова, маломерный катер потерял ход и начал тонуть. К месту были направлены спасательные катера МЧС России и городских служб", - сказали в пресс-службе.

В 22:00 прибывшие на место спасатели подняли из воды 8 человек, которым было оказана первая медицинская помощь, добавили там.

По информации от пассажиров, на катере находилось 9 человек.

На данный момент на берег доставлены и переданы врачам двое спасенных. Остальные пассажиры в ближайшее время будут также доставлены на берег и переданы скорой помощи.

"Поиски еще одного пассажира продолжаются", - заявили в МЧС.

Россия Санкт-Петербург

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