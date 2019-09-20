Катер с тремя людьми пропал в Азовском море

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - На Кубани оперативные службы ищут катер с тремя людьми на борту, пропавший в Азовском море, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Около 21:30 мск поступило сообщение о том, что в акватории Азовского моря в Приморск-Ахтарском районе пропал катер с тремя людьми на борту", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что поиски ведутся в ночное время с участием двух катеров.

"Интерфакс" пока не располагает официальной информацией о пропаже катера.