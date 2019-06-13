Оценивать эффективность исполнения губернаторами нацпроектов будет Силуанов

Чиновник возглавил соответствующую рабочую группу при президиуме Совета по нацпроектам, узнал "Коммерсантъ"

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов возглавил рабочую группу, которая будет утверждать показатели эффективности губернаторов и их корректировку. Как стало известно "Коммерсанту", состав группы 4 июня утвердил президиум Совета по нацпроектам.

Отвечать за контакты с регионами по этим вопросам будет глава Минэкономразвития Максим Орешкин, его назначили заместителем Силуанова в группе. Ответственным секретарем группы стал замглавы аппарата правительства Валерий Сидоренко.

В состав группы также вошли вице-премьер Виталий Мутко, курирующий вопросы строительства, руководители экспертного управления президента Владимир Симоненко, управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев, референт управления президента по внутренней политике Ольга Аллилуева, первый заместитель министра финансов Леонид Горнин, заместитель министра экономики Вадим Живулин и мэр Москвы Сергей Собянин как руководитель рабочей группы Госсовета.

Предполагается, что присутствие Силуанова, Орешкина, Мутко, Собянина и одного из профильных заместителей министров на заседаниях группы будет обязательным, следует из утвержденного протокола.

Группа получила эксклюзивное право обсуждать с губернаторами экономические показатели, по которым оценивается их эффективность, а также решать, стоит ли учитывать особые обстоятельства при недостижении региональных KPI, или же президентская ветвь администрации должна принимать свои меры в этой связи, пишет газета. По ее оценке, утвержденный состав группы означает, что правительство получило новый рычаг давления на регионы. Ранее с точки зрения KPI губернаторы традиционно были подотчетны только администрации президента, напоминает издание.

Новую систему губернаторских KPI президент Владимир Путин ввел указом от 25 апреля 2019. В соответствии с этими правилами, глав регионов будут оценивать по 15 индикаторам, 14 из которых отражают исполнение нацпроектов и национальных целей развития из майского указа 2018 года и будут вычисляться по данным Росстата или ведомственной статистики. Еще один индикатор будет политическим и будет отражать уровень доверия к власти. Методику его расчета к 1 июля должна разработать администрация президента.