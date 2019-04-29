"Ситимобил" начал страховать пассажиров от несчастного случая вслед за конкурентами

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Сервис такси "Ситимобил" начал страховать в добровольном порядке водителей и пассажиров от несчастного случая: пассажиры такси будут застрахованы на случай травм, инвалидности I-III степени или гибели в результате дорожно-транспортного происшествия, если такси заказано на этом сервисе, говорится в сообщении "Ситимобил".

Договор страхования заключен со страховой компанией "Альянс", сумма страховки составляет до 2 млн рублей на одного человека.

До конца второго квартала "Ситимобил" планирует заключить договоры еще с двумя страховыми компаниями. В сообщении агрегатора говорится, что страхование будет осуществляться автоматически при заказе такси и действовать при каждой поездке, оформленной через мобильное приложение "Ситимобил" или через звонок оператору, при этом для пользователей цена поездок не изменится.

В сообщении отмечается, что при возникновении страхового случая пользователи смогут воспользоваться личным кабинетом на сайте страховой компании для предоставления своих данных и загрузки документов. Услуга по страхованию бесплатна как для водителя, так и для его пассажиров, делать им для этого ничего не нужно, поскольку подключение происходит автоматически при каждой поездке.

Конкуренты уже страхуют

В начале апреля этого года сообщалось, что другой крупный агрегатор заказов такси Gett заключил договор страховой защиты пассажиров с СК "Сбербанк страхование жизни". По этому договору вызванные через мобильное приложение Gett в России такси обеспечивают страховую защиту пассажирам на сумму 2,5 млн рублей.

Агрегатор "Яндекс.Такси" заключил аналогичный договор в 2018 году, страховыми партнерами по добровольному страхованию пассажиров выступают АО СК "Альянс", СПАО "Ингосстрах" и АО "Группа Ренессанс страхование". Страховая сумма составила 2 млн на каждого пассажира. В феврале 2018 года "Яндекс.Такси" и Uber закрыли сделку по объединению бизнеса в России и соседних странах. Таким образом, страховщик агрегатора Uber - "ВТБ Страхование" (входит в группу "СОГАЗ" ) также опосредованно стал партнером "Яндекс.Такси". Ответственность агрегаторов в отношении одного пассажира страховалась на 2 млн рублей.