Владимир Путин увидел перспективы создания общего гражданства РФ и Украины

Президент РФ Владимир Путин Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает, что общее гражданство сделало бы российский и украинский народы сильнее и успешнее.

Такое заявление российский лидер сделал в ответ на слова избранного президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении украинского паспорта некоторым гражданам РФ.

"Правда? Так и сказал? Ну, очень хорошо. Это говорит о том, что мы договоримся, наверное", - сказал Путин.

"Если они будут выдавать гражданство россиянам на Украине, а мы - украинцам в России, мы довольно быстро придём к общему знаменателю и искомому результату. У нас будет общее гражданство", - подчеркнул российский лидер.

При этом президент РФ убежден, что русские и украинцы - единый народ, пусть и со своими особенностями, культурой и языком.

"У нас есть много общего. Если у нас будет общее гражданство, от этого только выиграют и русские и украинцы", - подчеркнул он.