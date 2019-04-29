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Порошенко выступил против предоставления россиянам "святого украинского гражданства"

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко выступил против того, чтобы раздавать россиянам украинское гражданство.

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"И мы не будем воспринимать, что кто-то сейчас будет раздавать россиянам святое украинское гражданство. Потому что они его примут, все 140 миллионов. Потому что у нас лучше. Потому что украинское гражданство - это высокая честь", - заявил Порошенко во время встречи с представителями научных кругов в Украинском католическом университете во Львове.

Также президент подчеркнул, что не позволит никому, чтобы Украину "купили за газ". "Потому что главное, что они сейчас пытаются предложить - что в Украине будет дешевле газ", - сказал Порошенко.

27 апреля президент РФ Владимир Путин не исключил, что гражданство России по упрощенной процедуре будет предоставляться не только жителям Луганской и Донецкой областей Украины, но и всем гражданам этой страны.

В то же время новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности предоставлять гражданство Украины россиянам. "Мы будем предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, которые страдают от авторитарных и коррумпированных режимов. В первую очередь - россиянам, которые сегодня страдают едва ли не больше всех", - резюмировал Зеленский.

Петр Порошенко Украина

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