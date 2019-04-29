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Посольство США в РФ потребовало освободить обвиняемого в шпионаже Уилана

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В посольстве США в Москве заявили о безосновательности содержания под стражей задержанного в России по подозрению в шпионаже Пола Уилана.

"Пол Уилан находится в СИЗО Лефортово уже более 4-х месяцев. А именно 123 дня. Никаких улик так и не представлено, несмотря на официальные заявление, что он был якобы пойман с поличным. Раз нет улик, то нет и оснований содержать #PaulWhelan под стражей. Хватит играть в игры!" - говорится в сообщении американской дипмиссии в твиттере в понедельник.

14 марта Мосгорсуд продлил Уилану арест до конца мая.

Иностранца, который оказался гражданином сразу четырех государств - США, Великобритании, Ирландии и Канады - задержали в Москве в декабре прошлого года. При нем обнаружили флешку со сведениями, составляющими гостайну. По словам адвоката, Уилан ничего об этом не знал и думал, что на флешке - фото и другие личные сведения из его прошлых поездок в Россию.

Позже стало известно, что Уилана обвиняют в шпионаже в пользу США. Ему грозит 10 до 20 лет заключения.

Пол Уилан США

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