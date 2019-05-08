Пол Уилан назвал причину своего задержания

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Находящийся в СИЗО в Москве американец Пол Уилан в письмах родственникам утверждал, что его задержали, чтобы отомстить за американские санкции против РФ, сообщает во вторник журнал Foreign Policy, приводящий выдержки из этих писем.

Одно из посланий Уилан продиктовал во время встречи с адвокатами. В нем говорилось: "Это все на 100% связано с работой. Попросите BW о помощи. Это месть за санкции". При этом BW, как отмечает журнал, судя по всему, означает компанию BorgWarner, в которой Уилан работает директором по безопасности.

Второе письмо было уже написано самим Уиланом. В нем он предположил, что российская сторона не имеет претензий конкретно к BorgWarner, а, по его мнению, хотела нанести ущерб любой американской компании.

Второе письмо датировано 7 апреля. О том, когда Уилан продиктовал первое письмо, не сообщается.

Гражданин США Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Ему предъявили обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж). Если вина Уилана будет доказана, ему грозит наказание от 10 до 20 лет заключения.

По словам его адвоката, следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб. На изъятой у иностранца флэшке содержались сведения, составляющие гостайну. При этом, утверждает защитник, Уилан считал, что на флэшке были личные сведения о его предыдущих посещениях РФ, но ознакомиться с ее содержимым он не успел.

Лефортовский суд Москвы 29 декабря санкционировал арест гражданина США до 28 февраля.

Позже выяснилось, что Уилан имеет еще три гражданства - Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи.

По словам адвоката Владимира Жеребенкова, Уилан не признает вины и считает свое уголовное преследование ошибкой. Он надеется, что следствию удастся во всем разобраться. Как отмечает защитник, расследование дела ведется профессионально, с соблюдением всех законов и норм права.

Жеребенков пояснил, что гражданство США Уилан получил после того, как, будучи уроженцем Канады, устроился работать в американскую полицию. Благодаря тому, что его дедушка родился в Ирландии, а родители в Великобритании, он также получил гражданства этих стран.

Брат Уилана Дэвид утверждает, что он прибыл в Москву по приглашению на свадьбу. Брат задержанного также сообщил, что Уилан - отставной морской пехотинец. Семья задержанного обратилась за помощью в конгресс США, в посольство США в РФ и в госдеп, рассказал Уилан.