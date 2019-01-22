Адвокат рассказал о флешке с личными данными Уилана, на которой оказалась гостайна

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Адвокат обвиняемого в шпионаже гражданина США, Великобритании, Ирландии и Канады Пола Уилана заявил, что его подзащитный рассчитывал получить на флешке материалы о его культурном времяпрепровождении в России.

"Он ранее посещал Россию, часть материалов ему прислали, но они не загружались, поэтому он попросил некоего человека прислать ему. Поэтому он рассчитывал, что на флешке получает сведения личного характера, например, фотографии, видео, все что угодно, о его предыдущем отдыхе в России", - сказал журналистам Владимир Жеребенков после заседания в Мосгорсуде.

"Почему там оказались сведения, составляющие гостайну, пока неизвестно", - добавил адвокат.

Он отметил, что Уилан не успел ознакомиться с содержимым флешки, так как был задержан.

"Доказательств того, что Уилан знал о секретности полученных материалов, следствием не представлено", - сказал Жеребенков.

Он уточнил, что его подзащитный ранее "часто приезжал в Россию, где посетил много исторических и культурных мест, и считает себя другом России".

Ранее Мосгорсуд оставил Уилана под арестом. В конце декабря он был задержан в Москве по подозрению в шпионаже.