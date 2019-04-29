Минэнерго сообщило о сроках поступления кондиционной нефти в Белоруссию

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Транснефть" совместно с министерством энергетики РФ, РЖД, нефтяными компаниями и иностранными партнерами в рамках согласованного плана по нормализации качественных показателей нефти продолжает реализацию намеченных мероприятий.

"Сегодня, в соответствии с графиком, нефть полностью отвечающая требованиям техрегламента поступила на ЛПДС Унеча около 12:00 дня и около 17:00 на границу Белоруссии", - говорится в сообщении Минэнерго РФ.

"Поступление кондиционной нефти на Мозырский НПЗ ожидается ориентировочно 2-3го мая. Нормализация качественных характеристик нефти, поступающей в порт Усть-Луга, ожидается 7 мая", - уточняет ведомство.

Проблемы с качеством российской нефти были зафиксированы концерном "Белнефтехим" вечером 19 апреля: компания сообщила о десятикратном превышении нормы по хлорорганическим соединениям в поступающей по нефтепроводу "Дружба" нефти Urals. По данным оператора польского участка нефтепровода "Дружба" PERN, содержание органических хлоридов в российской нефти превысило 300 мг/кг (ppm) при допустимой концентрации в 10 мг/кг (ppm).

В связи с этим оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская область) и ОАО "Нафтан" (Витебская область) - сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки. Одновременно Белоруссия остановила транзит российской нефти в Европу в направлении Польши по требованию PERN. Через день украинский оператор южного участка "Дружбы" из-за жалоб потребителей на качество нефти остановил транзит в направлении Венгрии и Словакии.

Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом с коррозийными свойствами, используемым как растворитель жиров и парафинов. По данным "Транснефти", загрязнение произошло на участке Самара-Унеча и стало результатом умышленных действий. При Минэнерго РФ создана комиссия по расследованию ситуации.

По данным "Белнефтехима", на текущий момент объем скопившейся на территории Белоруссии нефти из России с повышенным содержанием хлорорганики превысил 1 млн тонн.