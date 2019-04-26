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На белорусском участке нефтепровода "Дружба" остался 1 млн тонн "грязной" нефти

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - На белорусском участке нефтепровода "Дружба" находится порядка 1 млн тонн "грязной" нефти, заявил журналистам в Минске председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.

Он отметил, что ущерб оценивается, пока о результатах подсчета говорить преждевременно.

Ранее в пятницу вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что чистая нефть будет подана к границе с Белоруссией до 29 апреля, а восстановление стабильной работы нефтепровода "Дружба" произойдет в течение двух недель.

Представители России, Белоруссии, Польши и Украины провели в пятницу в Минске экстренные переговоры по проблеме качества российской нефти, отправляемой на экспорт.

О резком ухудшении качества нефти 19 апреля сообщил концерн "Белнефтехим". Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом с сильными коррозийными свойствами, используемым как растворитель жиров и парафинов.

В России возбуждено дело об умышленном загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба". Советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин рассказал журналистам в пятницу, что в Самаре в офисах нескольких частных организаций проходят следственные действия.

"Сейчас можно определенно сказать, что вброс хлорорганических соединений осуществлялся через узел учета, принадлежащий частной структуре "Самаратранснефть-Терминал", осуществляющей прием нефти и анализ ее качества от нескольких малых производителей", - уточнил Демин.

Дружба Белнефтехим

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