Кабмин пока не принял решения по дополнительным сборам на посылки из-за рубежа

Фото: DPA/ТАСС

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ получило предложение Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) о введении сбора на посылки из-за рубежа, но решений об изменении пошлин не принималось.

"Предложение АКИТ в правительство поступило, однако новых решений по изменению пошлин на зарубежные почтовые отправления не принималось", - сказал журналистам Илья Джус, представитель вице-премьера Дмитрия Козака (курирует в правительстве отрасль торговли).

По его словам, в марте Козак встречался с представителями компаний интернет-торговли, по итогам встречи в правительство поступило обращение АКИТ, "содержащее конкретные предложения по развитию данного сегмента рынка и выравниванию условий работы зарубежных и российских компаний интернет-торговли".

Козак поручил профильным ведомствам рассмотреть эти предложения в рамках ранее данных поручений президента по этой теме.

АКИТ объединяет крупных российских ритейлеров, работающих в сегменте e-commerce (в состав ассоциации, в частности, входят "М.Видео - Эльдорадо", DNS, "Детский мир", Ozon, Wildberries, Leroy Merlin, "Ситилинк", Auchan, "Юлмарт" и другие).

Во вторник, 30 апреля, газета "Коммерсантъ" сообщила, что АКИТ обратилась в правительство с предложением заменить действующие пошлины на дорогостоящие посылки из-за рубежа единым сбором в 15% вне зависимости от цены товаров. Изначально АКИТ предлагала ввести единый сбор в размере 20%.

Как ужесточают торговлю зарубежных интернет-площадок

Евразийский экономический союз с 1 января снизил нормы беспошлинного ввоза товаров гражданами для личного пользования. Это коснулось и покупок в зарубежных интернет-магазинах. Ранее в России пошлинами не облагались посылки, общая стоимость которых за месяц составляла максимум 1000 евро, а вес - 31 кг. Страны ЕАЭС договорились постепенно снижать максимальную сумму: с 2019 года до 500 евро, а с 2020 года - до 200 евро.

АКИТ ранее неоднократно жаловалась на разные условия, в которых работают российские и зарубежные интернет-магазины: последние, по ее мнению, не платят НДС, не несут расходы на сервисное и гарантийное обслуживание, сертификацию и т.д.

С критикой инициативы АКИТ ввести единый сбор на все зарубежные посылки уже выступила Mail.ru Group. "Трансграничная торговля не конкурирует с российским ритейлом, поскольку, с одной стороны, потребитель боится покупать дорогостоящие, требующие проверки работоспособности и качества товары за рубежом, а с другой стороны, ассортимент маркетплейсов трансграничной торговли порядково превышает ассортимент всего российского ритейла в целом и составляет более 80 млн товарных позиций. Это дает основание сделать выводы о том, что АКИТ и его члены не пытаются защитить свой текущий бизнес, а хотят разрушить бизнес компаний новой экономики", - заявил вице-президент и технический директор Mail.ru Group Владимир Габриелян (его слова приводит пресс-служба компании).

"Что касается налоговой пользы для страны, то экономический эффект, по нашим оценкам, будет сравним со стоимостью администрирования данных пошлин", - добавил он.