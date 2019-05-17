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В правительстве РФ не одобрили единый сбор с покупок в иностранных интернет-магазинах

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также министерство промышленности и торговли не поддержали предложение Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ввести единый сбор в размере 20% от стоимости покупок в зарубежных интернет-магазинах, сообщила в пятницу газета "Известия".

"В правительстве не поддержали инициативу АКИТ о введении единого сбора со всех покупок в зарубежных онлайн-магазинах. Организация предлагала взимать 20% их стоимости", - говорится в публикации.

В Минкомсвязи выступают против таких кардинальных мер, сказали изданию в ведомстве.

В Минпромторге считают целесообразным сохранить действующие правила на рынке Евразийского экономического сообщества - беспошлинный ввоз товаров на сумму до 500 евро в месяц.

При этом эксперты аналитического центра при правительстве РФ подсчитали, что из-за предлагаемого сбора цены на интернет-покупки могли бы вырасти, а налоговая нагрузка на граждан в общей сложности увеличилась бы на сумму до 121 млрд рублей в год, пишут "Известия".

АКИТ

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