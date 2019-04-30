Ретейлеры предложили взимать 15% с покупок в зарубежных интернет-магазинах

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила ввести единый 15-процентный сбор со всех покупок в зарубежных онлайн-магазинах, сообщает во вторник газета "Коммерсант".

По данным "Ъ", соответствующее предложение направлено вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку. В частности, там говорится о необходимости признать трансграничную торговлю внешнеэкономической деятельностью и исключить товары иностранных онлайн-магазинов из категории предметов для личного пользования.

Изначально, отмечает газета, предлагалось взимать 20% их стоимости, но по итогам обсуждения пошлина была снижена до 15%.

Как выяснил "Коммерсант", цель предложения направлена на "уравнивание условий" зарубежных и российских интернет-магазинов, так как иностранные онлайн-площадки не платят НДС и таможенные пошлины, а также не обязаны сертифицировать товар.

Оператором сбора ретейлеры предложили сделать "Почту России".

Обращение 29 апреля поступило в Минкомсвязь и было направлено на рассмотрение в Аналитический центр при правительстве, Институт Гайдара и главе "Почты России" Николаю Подгузову, отмечает "Ъ".