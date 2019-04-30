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Сомнительный финал конкурса "Голос.Дети" обеспокоил голландского владельца шоу

Сомнительный финал конкурса "Голос.Дети" обеспокоил голландского владельца шоу
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Фото: ТАСС, Сергей Фадеичев

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Голландская компания Talpa Media, владеющая правами на шоу "Голос" (The Voice), серьезно относится к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу "Голос.Дети" и ждет результатов расследования Group-IB.

"Первый канал консультируется с Talpa Media по вопросам, которые возникли к результатам голосования в финале российской версии шестого сезона The Voice Kids, вышедшей в эфир в прошлую пятницу. Обе компании относятся к этому очень серьезно", - говорится в заявлении Talpa Media, переданном "Интерфаксу" во вторник пресс-службой телеканала.

Компания ждет от "Первого канала" результатов начатой им проверки и после этого сообщит свою позицию, следует из заявления.

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Финал конкурса "Голос. Дети" был показан в прямом эфире телеканала 26 апреля. В результате СМС-голосования зрителей победила Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. Она получила 55,5% голосов. Позднее пресс-служба телеканала сообщила о проверке результатов голосования из-за аномальных показателей: разрыв между победителем и вторым местом составил 80 тыс. голосов.

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст пообещал зрителям разобраться в ситуации, отметив, что по итогам проверки может быть изменена система голосования.

К внутреннему расследованию телеканал привлек международную компанию Group-IB, специализирующуюся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований. Специалисты компании оценят информационную безопасность системы подсчета голосов, а также проведут технико-криминалистический анализ звонков и СМС на предмет технологических приемов недобросовестной конкуренции. Проверка может занять от недели до месяца.

Talpa Media - создатель и владелец формата шоу "Голос" (The Voice), лицензии на это шоу проданы в 67 странах. В России правами на показ "Голоса" и "Голос дети" владеет "Первый канал".

Голос.Дети Первый Канал

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