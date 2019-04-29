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Голосование на шоу "Голос.Дети" проверят на предмет накрутки и ботов

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Итоги конкурса "Голос. Дети" на Первом канале проверят эксперты специализирующейся на расследованиях киберпреступлений компании Group-IB, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе этой компании.

КультураПервый канал проверит итоги голосования на проекте "Голос. Дети"Первый канал проверит итоги голосования на проекте "Голос. Дети"Читать подробнее

Там пояснили, что в Group-IB проведут независимое расследование, в ходе которого будет оценена информационная безопасность системы подсчета голосов, а также проведен технико-криминалистический анализ звонков и СМС на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других технологических приемов недобросовестной конкуренции между участниками.

Ранее сообщалось, что Микелла Абрамова (дочь певицы Алсу) в результате СМС-голосования зрителей победила в конкурсе "Голос. Дети". За нее проголосовали 55,5% телезрителей. Финал был показан в прямом эфире телеканала 26 апреля. Позднее пресс-служба телеканала сообщила, что планирует провести проверку результатов из-за аномальных показателей.

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст пообещал разобраться в ситуации, сложившейся с проектом "Голос. Дети", по итогам проверки может быть изменена система голосования.

Голос. Дети Первый канал Group-IB

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