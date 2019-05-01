На российских улицах появятся уменьшенные дорожные знаки

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Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - В городах России появятся новые дорожные знаки, их размер уменьшится с размера 70 на 70 см, до 50 на 50, а в отдельных случаях до 40 на 40 см.

Такие нормы вводятся новым ГОСТом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, который начинает действовать с 1 мая.

Новые знаки могут появиться исключительно в городах, на автотрассах их размеры останутся прежними.

"Практика показывает, что из-за большого размера дорожные знаки часто закрывают друг друга, ограничивают видимость зданий, фасадов и других объектов архитектурно-ландшафтного дизайна. Таким образом, дословное выполнение в городах и иных населенных пунктах существующих требований по размещению дорожных знаков засоряет городскую среду и мешает ориентироваться участникам дорожного движения", - говорится в тексте документа.

При этом новый ГОСТ не является строго обязательным, решение по его применению будут приниматься администрациями городов.

В феврале газета "Известия" сообщила, что ГИБДД поддержала предложения, инициаторами которых несколько лет назад выступило правительство Москвы. Теперь минимально допустимый размер знаковпонижен до 40x40 см, почти вдвое меньше прежнего стандарта. Новые типы знаков включены в проект редакции национальных и межгосударственных ГОСТов, сказали "Известиям" в пресс-службе ГИБДД. В московском ЦОДД говорят, что замена дорожных знаков на более миниатюрные или сдвоенные делается, прежде всего, для улучшения внешнего облика улиц.