"Известия" рассказали о планах по установке уменьшенных знаков по всей России

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Уменьшенные и совмещенные дорожные знаки планируется установить по всей России после начала успешно проведенного эксперимента в пяти регионах, сообщают "Известия" со ссылкой на московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Отмечается, что эксперимент, который начался в Москве в 2017 году и затем продолжился в Санкт-Петербурге, Саратове, Владимире и Калининграде, был задуман в интересах пешеходов и не вызвал протестов водителей. Минимально допустимый размер знаков будет понижен до 40x40 сантиметров.

Инициаторы эксперимента заявляли, что новые знаки будут удачнее вписываться в окружающую среду и не станут загораживать обзор пешеходам. Уменьшенные знаки также можно будет вешать на дома в случае недостатка пространства, а по стоимости они будут на 40 процентов дешевле предшественников, пишет издание.