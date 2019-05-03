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Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав "Мираторга"

Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав "Мираторга"
Дмитрий Медведев и руководитель холдинга "Мираторг" Виктор Линник (справа налево)
Фото: ТАСС, Александр Астафьев

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В пресс-службе правительства РФ опровергли наличие родственных связей между супругой премьера Светланой Медведевой и руководителями холдинга "Мираторг" братьями Виктором и Александром Линниками.

"В связи с некорректными публикациями и поступившими вопросами официально сообщаем об отсутствии каких-либо родственных связей между супругой председателя правительства РФ и руководством АПХ "Мираторг", - заявили в пресс-службе правительства.

Там подчеркнули, что "Виктор и Александр Линники не являются ни ближними, ни дальними родственниками Светланы Медведевой".

Публикации на этот счет основывались, в частности, на том, что девичья фамилия супруги премьера - Линник. Они начали появляться после того, как Национальная мясная ассоциация, в которую входит "Мираторг", предложила запретить частным лицам ввозить в Россию из-за рубежа мясные и молочные продукты для личного пользования. В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".

Правительство РФ Светлана Медведева Мираторг

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