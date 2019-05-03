Что произошло за день: пятница, 3 мая

Первый с 2018 года телефонный разговор Путина и Трампа, запрет на машины с бензиновыми двигателями в Амстердаме и дружелюбный российский "кит-шпион"

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону впервые с марта 2018 года. Они обсудили ситуацию в Венесуэле, КНДР, доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, а также экономические вопросы. Разговор длился больше часа. Как сообщили в Кремле, он состоялся по инициативе американской стороны.

- В пресс-службе правительства РФ опровергли наличие родственных связей между супругой премьера Светланой Медведевой и руководителями холдинга "Мираторг" братьями Виктором и Александром Линниками.

- Посол США в Германии снова намекнул на санкции из-за "Северного потока 2". Ричард Гренелл заявил, что, по его мнению, европейские страны ставят себя в зависимость от российского газа.

- Городские власти Амстердама приняли решение о полном запрете на въезд в город машин и мотоциклов с бензиновыми и дизельными двигателями. Ограничения будут вводиться постепенно, первые начнут действовать уже на следующий год, а в полной мере новые правила заработают к 2030-му.

- Российскому "киту-шпиону" понравилось в Норвегии и он отказывается покидать воды близ города Хаммерфеста. Белухе, похоже, нравится близость людей, она даже позволяет себя гладить.