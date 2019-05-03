Трамп остался доволен "долгой и очень хорошей беседой" с Путиным

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что доволен с российским президентом Владимиром Путиным.

"Провел долгую и очень хорошую беседу с президентом России Путиным. Как я всегда говорил, еще задолго до начала "охоты на ведьм", ладить с Россией, Китаем и со всеми остальными - это очень хорошо, а не плохо", - написал он в своем твиттере.

В следующем твитте американский президент назвал разговор "продуктивным".

Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону впервые с марта 2018 года. Они обсудили ситуацию в Венесуэле, КНДР, доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, а также экономические вопросы. Разговор длился больше часа. Как сообщили в Кремле, он состоялся по инициативе американской стороны.