В Мурманске к стихийным мемориалам несут цветы и игрушки

Фото: ТАСС, Лев Федосеев

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Мурманске и аэропорту Мурманска к стихийным мемориалам местные жители приносят цветы и мягкие игрушки.

Так, в аэропорту Мурманска свечи, цветы и игрушки приносят к столу у стойки информации для пассажиров. Еще один стихийный мемориал появился у подножия памятника Жертвам интервенции в сквере на улице Ленинградской в центре города.

Кроме того, жители Мурманской области массово сообщают в соцсетях о своей готовности помочь родным и близким пострадавших в катастрофе, в частности, бесплатно отвезти в аэропорт.

Ранее врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис объявил о трехдневном трауре в регионе.

Вечером 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт вылета "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся. Многим удалось эвакуироваться по аварийному трапу. Однако жертвами авиакатастрофы стали, по разным данным, 40 или 41 человек из находившихся на борту 78 человек.