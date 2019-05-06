Поиск

В Мурманске к стихийным мемориалам несут цветы и игрушки

В Мурманске к стихийным мемориалам несут цветы и игрушки
Фото: ТАСС, Лев Федосеев

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Мурманске и аэропорту Мурманска к стихийным мемориалам местные жители приносят цветы и мягкие игрушки.

Так, в аэропорту Мурманска свечи, цветы и игрушки приносят к столу у стойки информации для пассажиров. Еще один стихийный мемориал появился у подножия памятника Жертвам интервенции в сквере на улице Ленинградской в центре города.

Кроме того, жители Мурманской области массово сообщают в соцсетях о своей готовности помочь родным и близким пострадавших в катастрофе, в частности, бесплатно отвезти в аэропорт.

Ранее врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис объявил о трехдневном трауре в регионе.

Вечером 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт вылета "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся. Многим удалось эвакуироваться по аварийному трапу. Однако жертвами авиакатастрофы стали, по разным данным, 40 или 41 человек из находившихся на борту 78 человек.

Мурманск

Новости по теме

Новости

Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе

Что произошло за день: воскресенье, 5 мая

Superjet аварийно сел в полной тишине после подачи сигнала бедствия

Стрелявший на улице холостыми депутат Ионин заявил, что хотел проверить автомат

Стрелявший на улице холостыми депутат Ионин заявил, что хотел проверить автомат

Что случилось этой ночью: воскресенье, 5 мая

Вторая ночная репетиция военного парада прошла на Красной площади

Что произошло за день: суббота, 4 мая

Над Москвой прошла первая тренировка авиации к Параду Победы

Лидеры США и Словакии назвали "Северный поток 2" геополитическим оружием

Переворот в Венесуэле

Трамп заявил, что Путин не собирается вмешиваться в события в Венесуэле

Трамп заявил, что Путин не собирается вмешиваться в события в Венесуэле
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');