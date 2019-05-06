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41 пассажир Superjet погиб в авиакатастрофе в "Шереметьево"

Глава Минздрава сообщила о 40 погибших в авиакатастрофе Superjet

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Меньше половины людей, находившихся на борту, выжили в катастрофе Superjet-100 в "Шереметьево".

"34 пассажира и 4 члена экипажа - это те живые, с кем мы работаем", - заявила журналистам глава Минздрава Вероника Скворцова.

Между тем, по данным Следственного комитета, в катастрофе выжило 37 человек.

В воскресенье вечером следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт вылета "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся. Погиб 41 человек.

Аварийная посадка самолета в аэропорту "Шереметьево"

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Шереметьево Минздрав Вероника Скворцова

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