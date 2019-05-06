Пожар в многоэтажке ставропольского Железноводска полностью потушен

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Спасатели полностью ликвидировали возгорание в девятиэтажном доме в Железноводске (Ставропольский край), сообщил агентству "Интерфакс" глава пресс-службы Главного управления МЧС по региону Олег Дегтярев.

По его словам, пожар удалось потушить к 08:11 по московскому времени.

Как сообщалось, информация о возгорании на первом и втором этажах девятиэтажного жилого дома по адресу ул.Энгельса, 43 в Железноводске поступила в 03:40 по Москве. Были эвакуированы более 50 человек, пострадали 13 человек, из них десять госпитализированы.

Открытый огонь на месте происшествия был ликвидирован в 05:26 по московскому времени.

В городе введен режим ЧС.