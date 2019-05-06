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При пожаре в ставропольской многоэтажке пострадали 13 человек

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - После пожара в многоэтажном жилом доме в городе Железноводске (Ставропольский край) госпитализированы 10 человек, еще трое направлены на амбулаторное лечение, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Ставропольскому краю.

"По данным центральной городской больницы города Железноводска, в результате пожара пострадало 13 человек, госпитализировано 10 человек, из них пять детей, три человека направлены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МЧС по Ставропольскому краю Олега Дегтярева сообщалось, что в 03:40 по Москве с улицы Энгельса, 43 поступило сообщение о возгорании на первом и втором этажах девятиэтажного жилого дома. Эвакуированы более 50 человек. Открытое горение ликвидировано в 5:26 по московскому времени.

Глава города Евгений Моисеев сообщил, что в Железноводске введён режим ЧС.

Ставропольский край

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