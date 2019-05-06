50 человек эвакуированы из горящей многоэтажки в Ставрополье

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU -Спасатели ликвидируют пожар, который начался ранним утром в понедельник в девятиэтажном доме в городе Железноводске, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" глава пресс-службы Главного управления МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярев.

"В 03:40 по Москве с улицы Энгельса, 43 поступило сообщение о возгорании на первом и втором этажах девятиэтажного панельного двухподъездного жилого дома. Предварительная площадь пожара - 100 кв. метров. Эвакуированы более 50 человек, по предварительным данным, имеются пострадавшие", - сказал Дегтярев.

По его словам, в 04:55 по Москве пожар локализован, в 05:26 по московскому времени удалось ликвидировать открытое горение. На месте продолжают работать спасатели, число пострадавших уточняется.