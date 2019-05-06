Поиск

50 человек эвакуированы из горящей многоэтажки в Ставрополье

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU -Спасатели ликвидируют пожар, который начался ранним утром в понедельник в девятиэтажном доме в городе Железноводске, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" глава пресс-службы Главного управления МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярев.

"В 03:40 по Москве с улицы Энгельса, 43 поступило сообщение о возгорании на первом и втором этажах девятиэтажного панельного двухподъездного жилого дома. Предварительная площадь пожара - 100 кв. метров. Эвакуированы более 50 человек, по предварительным данным, имеются пострадавшие", - сказал Дегтярев.

По его словам, в 04:55 по Москве пожар локализован, в 05:26 по московскому времени удалось ликвидировать открытое горение. На месте продолжают работать спасатели, число пострадавших уточняется.

Ставропольский край

Новости

Задержан последний из девяти сбежавших из изолятора в Туве

В Мурманске к стихийным мемориалам несут цветы и игрушки

В Мурманске к стихийным мемориалам несут цветы и игрушки

Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе

Что произошло за день: воскресенье, 5 мая

Superjet аварийно сел в полной тишине после подачи сигнала бедствия

Стрелявший на улице холостыми депутат Ионин заявил, что хотел проверить автомат

Стрелявший на улице холостыми депутат Ионин заявил, что хотел проверить автомат

Что случилось этой ночью: воскресенье, 5 мая

Вторая ночная репетиция военного парада прошла на Красной площади

Что произошло за день: суббота, 4 мая

Над Москвой прошла первая тренировка авиации к Параду Победы

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');