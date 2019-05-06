Колокольцев заявил о снижении числа дел по статье "о репостах" в 25 раз

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В январе-марте число дел по статье Уголовного кодекса РФ о возбуждении ненависти или вражды и унижении человеческого достоинства после ее частичной декриминализации сократилось с 223 в 2018 году до девяти, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев в интервью "Интерфаксу".

Говоря о статистике по административным правонарушениям, министр отметил, что с момента вступления закона в силу прошло немного времени, и "правоприменительная практика по статье 20.3.1 КоАП РФ только нарабатывается".

Инициированный президентом и утвержденный им в конце 2018 года закон "О внесении изменения в статью 282 Уголовного кодекса РФ" предусматривает отказ от привлечения к уголовной ответственности по части 1 статьи 282 УК РФ за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства. Уголовно наказуемыми признаются только те деяния, которые совершены лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное преступление в течение одного года. Это касается, в том числе, и ответственности за репосты.

Ранее эта часть статьи предусматривала наказание от штрафа в размере 300 тысяч рублей до пяти лет лишения свободы за "действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично" или с использованием СМИ или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета.