Мария Мотузная получила извинения от прокуратуры за дело о картинках в соцсетях

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Жительница Барнаула Мария Мотузная, дело которой о картинках в соцсетях закрыли по реабилитирующим основаниям, получила извинения от прокуратуры, сообщили агентству "Интерфакс" во вторник в пресс-центре регионального надзорного ведомства.

"Ей (Мотузной - ИФ) был направлен соответствующий документ о необоснованном привлечении к ответственности. Извинения - это стандартная процедура для дел, прекращенных по реабилитирующим основаниям. Это требование уголовного законодательства", - подчеркнул сотрудник пресс-центра.

Документ с извинениями Мотузной поступил от заместителя прокурора Индустриального района Барнаула Романа Голикова. Кроме того, девушке предоставлено право обратиться с требованием о возмещении морального вреда, а также восстановлении прав, если таковые были нарушены в результате привлечения к уголовной ответственности.

Как сообщалось, 6 августа 2018 года Индустриальный районный суд Барнаула начал рассматривать дело Мотузной. 24-летняя студентка обвинялась в публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих (ст. 148 УК РФ) и возбуждении ненависти, а также унижении достоинства группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии (ст. 282 УК РФ).

По данным следствия, она размещала в одной из социальных сетей картинки, которые лингвистическая экспертиза признала экстремистскими, так как речь идет о возбуждении расовой вражды.

Позднее стало известно о возбуждении аналогичных уголовных дел против еще нескольких жителей Барнаула и Заринска.

Декриминализация статьи о репостах

В декабре 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон "О внесении изменения в статью 282 УК Российской Федерации", который предусматривает отказ от привлечения к уголовной ответственности за действия, нацеленные на возбуждение ненависти либо вражды публично и с использованием СМИ и интернета, если они были однократными и не представляют серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства.

Уголовно наказуемыми признаются только те деяния, которые совершены лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичные деяния в течение одного года. Это касается, в том числе, ответственности за репосты.

В декабре 2018 года в СУ СКР по Алтайскому краю заявили о возвращении дела Мотузной для дополнительного расследования. В январе 2019 года следствие информировало о закрытии дела.

21 января 2019 года судом в Барнауле было вынесено постановление о закрытии еще одного аналогичного дела - против Даниила Маркина.