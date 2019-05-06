Boeing-737 выкатился за пределы посадочной полосы в аэропорту Норильска

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Boeing-737, прилетевший в Норильск (Красноярский край) из Красноярска, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщается на официальном портале оперативной обстановки и прогноза ЧС Красноярского края; никто не пострадал.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта, экипаж не смог удержать лайнер в пределах полосы, из-за чего он выкатился на грунт. На борту в этот момент находилось больше 100 человек.

Ранее из-за сильной метели в аэропорту Норильска задержали или отменили пятнадцать рейсов, была также перекрыта дорога в аэропорт.

В настоящее время штормовое предупреждение снято.