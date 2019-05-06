Поиск

Самолет Симферополь - Москва подал сигнал о потере радиосвязи

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Пассажирский лайнер А-320 компании "Аэрофлот" подал сигнал о потере радиосвязи по пути из Симферополя в Москву, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Самолет А-320 "Аэрофлота", выполняющий рейс из Симферополя в Москву, подал экстренный сигнал ответчика 7700 о потере радиосвязи", - сказал источник.

Авиадиспетчеры выясняют ситуацию на борту самолета.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Накануне в столичном аэропорту "Шереметьево" потерпел катастрофу другой лайнер "Аэрофлота" - SSJ-100, вылетевший в Мурманск, но вскоре вернувшийся обратно, как сообщалось, после возникновения проблем со связью. В результате жесткой посадки самолет загорелся. От пожара погиб 41 человек.

Москва Симферополь

Новости по теме

Новости

"Аэрофлот" опроверг сообщения о потере связи с рейсом Симферополь-Москва

"Аэрофлот" опроверг сообщения о потере связи с рейсом Симферополь-Москва

Авиакомпания "Ямал" передумала покупать еще десять SSJ-100

Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

Пассажир сгоревшего Superjet рассказал о попавших в двигатель молниях

Авиакомпания "Россия" приостановит рейсы на Бали и Шри-Ланку

Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

Минздрав сообщил о гибели одного ребенка в результате катастрофы в "Шереметьево"

Из учебника по истории Крыма уберут главу, оскорбившую крымских татар

Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

Из сгоревшего в "Шереметьево" Superjet извлекли 41 тело

Из сгоревшего в "Шереметьево" Superjet извлекли 41 тело
Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

"Аэрофлот" собрался выплатить семьям погибших в Superjet по 5 млн руб.

Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

Экипаж сгоревшего в "Шереметьево" самолета рассказал об обстоятельствах катастрофы

Экипаж сгоревшего в "Шереметьево" самолета рассказал об обстоятельствах катастрофы
Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

Пожарные прибыли к горящему Superjet 100 через минуту после посадки

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');