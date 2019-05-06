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В Кремле остались довольны работой Бабича на посту посла России в Минске

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Кремле удовлетворены работой экс-посла РФ в Белоруссии Михаила Бабича, однако воздерживаются от комментариев на тему его возможной новой работы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы никогда не занимаемся анонсированием каких-то кадровых решений президента", - сказал Песков журналистам. По его словам, если будет подписан какой-либо указ на эту тему, Кремль проинформирует об этом.

Президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Бабича от обязанностей посла России в Белоруссии и назначил на его место Дмитрия Мезенцева, говорилось в сообщении на сайте Кремля 30 апреля. Бабич занимал пост посла с 24 августа 2018 года.

Бабич также освобожден от должности специального представителя президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Республикой Белоруссия.

Ранее в апреле Бабич стал объектом критики белорусского МИД, который посчитал, что дипломат разрушает отношения между двумя странами.

"В течение долгого времени ряд внешних сил безуспешно пытались разрушить тесные и дружественные отношения двух братских народов. Так вот: то, что не удалось этим внешним силам на протяжении нескольких последних десятилетий, успешно и эффективно удается господину Бабичу буквально за несколько месяцев", - говорится в заявлении пресс-службы МИД.

Таким образом в министерстве отреагировали на заявления Бабича о безосновательности слов президента Белоруссии Александра Лукашенко о конечной стоимости БелАЭС.

Михаил Бабич

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